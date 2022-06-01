Речь идет о введении экологического налога за захоронение отходов потребления.

Предложение поступило от Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас экологического налог существует только за захоронение отходов производства.

По словам начальника управления регулирования обращения с отходами Максима Тарасова, в случае введения предложенного налога все средства пустят на совершенствование системы обращения с отходами, то есть на строительство современных объектов и производств по их использованию с целью максимального вовлечения в хозяйственный и гражданский оборот, пишет Белорусы и Рынок.

Планируется, что эта сумма составит примерно 60 миллионов рублей ежегодно. На одно домовладение, к примеру двухкомнатную квартиру с 3 жильцами, — около 5 рублей.

Ежегодно образуется около 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Наибольшее количество — в Минске: около 800 тысяч тонн в 2021 году. Объемы извлечения вторично материальных ресурсов из этого общего объема ТКО увеличиваются.

В Беларуси принята Национальная стратегия по обращению с ТКО и ВМР, согласно которой процент извлечения ВМР к 2025 году должен дойти до отметки 64, к 2030 — 79, к 2035 году — 90%.

К 2025 году планируется создание производства RDF-топлива в Гродненской и Могилевской областях. Также для Минска принято решение о строительстве комплекса по сортировке, производству RDF-топлива и грунта. Это позволит производить как отборное вторичное сырье, так и RDF-топливо (более 360 тысяч тонн) для цементной промышленности и растительный грунт (более 530 тысяч тонн). Кроме того, в планах — внедрить биологическую обработку (анаэробное компостирование) в Гродно, Могилеве и еще 20 городах с населением более 50 тысяч человек.

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