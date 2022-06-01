Дефицит витамина В12: усталость часто пропускается как симптом

Чувство усталости может быть симптомом такого опасного нарушения, как дефицит витамина В12, но его часто упускают из виду, списывая на работу или недосып.

Витамин В12 является важнейшим питательным веществом для неврологического здоровья, его дефицит крайне негативно сказывается на функционировании головного мозга, усиливает склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции. Кроме того, В12 задействуется телом для процессов выработки эритроцитов, и его недостаток чреват развитием анемии, пишет Медик Форум.

Доктор Даниэль Крида сообщила, что усталость часто пропускается как возможный симптом дефицита витамина В12.

«Чувство усталости в случае дефицита В12 может нарастать постепенно, и его обычно всегда есть с чем связать. Всегда можно счесть, что виноват стресс, недосыпание, переработки или даже перенесенный ковид», – заметила эксперт.

Но медик подчеркивает: если усталость ощущается постоянно, несмотря на хороший сон, или же ее стали вызывать нагрузки, которые еще недавно переносились значительно легче, – это может указывать на слишком низкий уровень В12 в организме. Также данная проблема может провоцировать аномальную, чрезмерную усталость, постоянную вялость.

Витамин B12 помогает костному мозгу вырабатывать здоровые эритроциты, которые переносят кислород из легких в каждую клетку тела, где он необходим для производства энергии. Когда витамина недостает, эритроциты видоизменяются и не могут нормально функционировать, лишая клетки кислорода, необходимого для силы и выносливости. С этим связаны усталость, упадок сил и недостаток тонуса, которые ощущаются, невзирая на отдых и сон. Также возможны меланхолия, депрессия.

Эксперт напомнила, что важный витамин не производится организмом, тело получает его с пищей. B12 содержится в животных продуктах, его много в яйцах, мясе, субпродуктах.

«Нехватка в организме В12 может привести к серьезным и необратимым повреждениям нервной системы и головного мозга», — рассказывает в интервью изданию Turkiye врач Камуран Кайя.

Поступая в организм, В12 задействуется для защиты нервной ткани, помимо этого – в некоторых функциях головного мозга. Также витамин необходим для выработки эритроцитов и «чрезвычайно важен для функционирования иммунной системы, обеспечивая производство, восстановление и более продолжительную жизнь клеток».

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