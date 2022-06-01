На выезде из Грузии в Россию очередь растягивается на 100 километров, а стоять в них приходится 3-4 недели без еды и средств гигиены, сообщают белорусские перевозчики.
Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) обратилась в посольство Беларуси в Грузии. Там им назвали несколько причин сложившейся ситуации:
- увеличение спроса на продовольственные товары в связи с назревающим продовольственным кризисом в мире;
- начало сезона сельхозработ в Грузии и Армении;
- рост торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России с Грузией и Арменией;
- отсутствие возможности транзита грузов через порты Украины;
- низкая пропускная способность единственного погранперехода между Россией и Грузией (Арменией).
Грузовики, которые едут от портов Грузии, а также со стороны границы с Азербайджаном к российской границе, не доезжают до Тбилиси. Полиция отправляет их на стоянки для ожидания прохождения очереди, пишет Thinktanks.by.
«В большинстве случаев эти места представляют собой съезд с главной дороги на грунтовую дорогу, где транспортные средства стоят в несколько плотных колон и ожидают очереди на выезд в следующее место стоянки. Время ожидания в таких местах составляет 1-2 недели», – говорится в сообщении БАМАП.
При этом данные места не обустроены туалетами, нет возможности пополнить запасы продуктов питания, воды, медикаментов и средств гигиены, а также провести валютно-обменные операции и снять наличные денежные средства. Для этого необходимо добираться до ближайшего населенного пункта самостоятельно.
На сегодняшний день в Грузии не все белорусские банковские карты принимаются к оплате. По имеющейся информации, успешная оплата с карт физических лиц возможна лишь с карт «Беларусбанка».
При подъезде к границе также определено место стоянки для ожидания. Оттуда фуры со скоропортящимися товарами пропускают по «зеленому коридору» в течении нескольких суток.
Ассоциация советует водителям иметь запасы продуктов, воды, медикаментов и средств гигиены, а также банковскую карту «Беларусбанка» и наличные деньги.
Посольство рекомендует белорусским грузоперевозчикам прорабатывать альтернативные маршруты движения для выезда из Грузии. Например, через Азербайджан.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!