Беларусбанк сообщает, что с 1 июня кредиты банка на строительство и приобретение жилья стали доступнее.

“Так, с 1 июня этого года банк снижает процентные ставки до 19% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ+7 п.п) по вновь заключаемым кредитным договорам для докредитования граждан, заключивших в банке кредитные договоры на финансирование недвижимости с господдержкой, а также снижает до 21% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ+9 п.п.) для граждан, заключивших договоры на строительство жилья с государственными заказчиками (застройщиками).

Кроме того, банк предоставляет возможность воспользоваться партнерской программой «Ипотека с нами» с новыми партнерами-застройщиками: РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента РБ и КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». При этом ставка по кредиту «Ипотека с нами» будет от 12% (ставка рефинансирования НБ РБ) годовых”, — сказано в сообщении.

Также банк информирует, что по кредитам на финансирование недвижимости, оформленным с 01.03.2022 по 31.05.2022, до конца текущего года будет применятся фиксированное значение ставки рефинансирования НБ РБ – 9,25%.

Помимо этого, по–прежнему можно воспользоваться отсрочкой по погашению основного долга на срок до 6 месяцев с продлением срока возврата кредита на 12 месяцев.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»