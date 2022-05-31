25 апреля известному белорусскому игроку минского «Динамо» исполнилось 46 лет.

Виталий Володенков – воспитанник школы столичного «Динамо», выступал за клуб с 1994-го по 2007 год. Провел за «бело-голубых» 271 матч, забил 27 голов.

С командой Виталий Володенков стал четырехкратным чемпионом Беларуси, завоевал два Кубка Беларуси. Был признан лучшим футболистом чемпионата страны 2005 года.

Кроме минского «Динамо» полузащитник играл за «Дариду», «Нафтан», «Неман» и «Городею». В начале 2013 года Володенков подписал контракт со «Сморгонью», но перед самым стартом чемпионата принял решение завершить карьеру.

После окончания карьеры Виталий не смог трудоустроиться в белорусском футболе, не нашлось для него места и в родном «Динамо». Почти два года экс-футболист был без работы, но в итоге устроился кладовщиком в гипермаркет «Корона».

Год назад в спортивных кругах заговорили о том, что у Володенкова возникли серьезные проблемы с сердцем, хотя никаких критических последствий нет и экс-футболист восстанавливается.

По последней информации, в начале этого года Виталий на самом деле получил третью рабочую группу инвалидности. Сейчас бывший звездный футболист продолжает трудиться там же – кладовщиком в «Короне».

Публикация из № 43 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»