Женщина попала под колёса микроавтобуса

Инцидент произошел сегодня днём. По предварительной информации, 49-летний мужчина, управляя микроавтобусом марки “Фольксваген”, двигался по улице Дунина-Марцинкевича со стороны улицы Янки Мавра в направлении проспекта Пушкина, сообщает ГАИ.

Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он совершил наезд на 36-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ и следственно-оперативная группа ГАИ.

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