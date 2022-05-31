Домашние матчи в еврокубках белорусские футбольные клубы проведут на чужих стадионах.

Напомним: 3 марта УЕФА ввела санкции в отношении белорусских клубов и сборных, выступающих под эгидой УЕФА, из-за чего они обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах в отсутствие зрителей.

По некоторым сведениям, во втором отборочном раунде Лиги Конференций борисовский БАТЭ, который в прошлом сезоне занял 2-е место, рассматривает в качестве «домашней» площадки стадионы в Венгрии и Турции.

Бронзовый призер чемпионата-2021 – минское «Динамо» – может сыграть в Сербии. Своего соперника «бело-голубые» узнают 14 июня.

Домашний матч квалификации Лиги чемпионов солигорский «Шахтер» проведет в Турции, в городе Афьонкарахисаре.

Жеребьевка пройдет также 14 июня в швейцарском Ньоне, а сами матчи состоятся 5/6 и 12/13 июля.

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