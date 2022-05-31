Адвокаты уже пять месяцев ведут свою деятельность в соответствии с новыми правилами. Согласно проведенной в 2021 году реформе, упразднены адвокатские бюро и индивидуально практикующие адвокаты. Как отразились изменения на самих адвокатах и клиентах и как будет совершенствоваться деятельность юридических консультаций, в интервью БЕЛТА рассказала председатель Минской городской коллегии адвокатов Вера Орешко.

– Очевидным плюсом реформы можно назвать единообразие подходов к оказанию юридической помощи, которое имеет место именно в юридических консультациях. В адвокатских бюро, а также у адвокатов-индивидуалов зачастую достаточно сильно разнились и гонорарная практика, и формат юридического сопровождения, что порождало вполне понятное недовольство клиентов, – рассказала Вера Орешко. – Кроме того, наличие контроля со стороны заведующих юридическими консультациями позволяет оперативно выявлять допускаемые нарушения и ошибки и своевременно исправлять их, не позволяя развиться в серьезную проблему, которая может отразиться на интересах клиента.

Также стоит отметить, что работа в большом коллективе предпочтительнее в силу самой специфики нашей профессии. Столкнувшись с нестандартной правовой ситуацией, адвокат всегда может обсудить все нюансы с коллегами по консультации и найти правильное и эффективное решение. Уровень взаимовыручки в коллективе также всегда намного выше. Если совпадение двух разных судебных дел в одну дату могло стать серьезной проблемой для небольшого адвокатского бюро, то в юридической консультации вопрос замены адвоката решается за считанные минуты…

– В связи с реформой не пострадает ли доступность юридической помощи? Клиенты ощутят на себе последствия реорганизации?

– Адвокаты уже пять месяцев осуществляют деятельность в соответствии с новыми правилами. Поэтому с уверенностью можно сказать, что доступность юридической помощи не пострадала. Клиенты, наверное, реформы и не заметили. Единственная дополнительная процедура, которую им пришлось пройти, это перезаключить договор на оказание юридической помощи в связи со сменой организационной формы деятельности адвоката. Всё остальное для клиентов осталось неизменным.

Дмитрий ЛАЕВСКИЙ: «…Но я открою эту тайну»

В полемику с руководителем столичной коллегии адвокатов вступил бывший защитник Виктора Бабарико и Максима Знака Дмитрий Лаевский:

– Интересно, что бы ответила Вера, узнай она, что в странах Запада – страшно подумать, но я открою эту тайну – нет юридических консультаций (ЮК). Там нет такой организационной формы адвокатской деятельности. Самые успешные правовые государства обходятся без такой формы, как юридическая консультация. Уже одно это могло бы навести умного человека на сомнения по поводу эффективности такой организационной структуры, как у нас. Но белорусские предводители адвокатуры непреклонны в своем ликовании по поводу уничтожения адвокатских бюро и загона всех адвокатов в консультации.

С одной стороны, мнение человека, занявшего должность благодаря Минюсту, об изменении закона, проведенного Минюстом, ценности не представляет. Ведь это часть пропаганды – репрессию преподнести как реформу. Гордиться деградацией тут давно стало привычным, это называют «особый путь развития» и т.п.

С другой стороны, коль озвучена идея и эта идея противоречит интересам общества, то неправильно будет оставить ее без возражения.

Я публично возражал против этого позорного изменения закона и в марте 2021 года, за что был привлечен к дисциплинарной ответственности, и после этого. Поскольку имею опыт практики во всех организационных формах адвокатской деятельности (и в ЮК, и в качестве индивидуала, и в бюро, в том числе управляющим партнером), то знаю, о чем говорю. Если кратко, то разница между работой в ЮК и в адвокатском бюро следующая:

Во главе ЮК – заведующий, назначенный по согласованию с Минюстом (и в связи с этим зависимый от Минюста).

Во главе адвокатского бюро – управляющий партнер, которого ни Минюст, ни другие госорганы не согласовывали, и зависимости от этих госорганов у управляющего партнера не имелось.

Таким образом, со стороны управляющего партнера вероятность негативных действий в отношении адвокатов в угоду Минюсту гораздо меньше, чем в случае с заведующим ЮК, который свою должность занял благодаря Минюсту. Например, неугодного адвоката заведующий ЮК может загонять дежурствами и просто парализовать работу этого адвоката по каким-то делам, может инициировать санкции в отношении адвоката и пр.

Состав людей в ЮК определялся не самой ЮК, а советом территориальной коллегии (а члены совета и председатель коллегии согласованы Минюстом).

В бюро адвокаты собрались сами и допускали в свой коллектив только тех, кому сами доверяли.

Обеспечение конфиденциальности информации в ЮК затруднено тем, что если заведующий ЮК – это человек, согласованный Минюстом, то, проверяя финансовые отчеты адвоката, выдавая ордера, проверяя договоры, он видит много чувствительной информации (кому, когда, какая помощь оказана, кто оплатил и пр.).

В адвокатском бюро Минюст никого не назначал, поэтому вероятность утечки информации в Минюст и спецслужбы гораздо ниже.

В ЮК договор заключается персонально с адвокатом (если нужна команда, то может понадобиться собирать ее по разным ЮК и один договор с ними не заключишь, то есть клиенту самому приходится администрировать процесс помощи себе, что иногда просто нереально).

Для юридического обслуживания бизнеса гораздо удобнее заключить договор с адвокатским бюро, которое само организует работу своих адвокатов, определяет их необходимое количество, в нем удобно распределять обязанности, быстрее и эффективнее выполнять большие проекты. Например, в моем бюро были иногда клиенты и задачи, по которым могли работать одновременно пять адвокатов бюро, распределяя и координируя работу между собой.

Более того, если большая организация проводит конкурс на выбор команды, которая будет вести юридический проект, то адвокаты ЮК персонально в таком конкурсе участвовать, как правило, не могут.

Специализация и планирование времени – больной вопрос в ЮК. Там ты вынужден заниматься множеством тем, потому что есть дежурства, где надо консультировать по трудовому, жилищному, какому-нибудь еще праву, которым ты заниматься не хотел бы, потому что занимаешься уголовной защитой. А если ты, наоборот, хочешь специализироваться на гражданском праве, то в ЮК тебе этого не дадут сделать, потому что есть дежурства по вызову следственных органов, где тебе придется вести уголовные дела. Кроме того, эти самые дежурства по вызову следственных органов чреваты тем, что, приезжая на вызов, ты становишься защитником, и никого не интересуют твои планы и занятость по другим делам, как и твои ранее принятые обязательства по договорам перед своими клиентами.

В бюро адвокат мог специализироваться на тех вопросах, которыми хотел заниматься, нормально планировать время и распределять свою нагрузку.

Выбор клиентов и согласование с ними условий работы в ЮК может представлять трудность, поскольку в ЮК всё под контролем заведующего, которого согласовал Минюст. Этот заведующий может не позволить адвокату заключить договор на тех условиях, на которых адвокат хотел бы (например, адвокату просто не позволят вести дело бесплатно или за символическую плату).

Бюро могло само определить любые условия работы и взяться за работу с любыми клиентами по своему усмотрению.

Прием помощников и административного персонала в бюро происходил без какого-либо вмешательства извне, можно было принять на работу любого человека.

В ЮК это просто невозможно, потому что решение принимает совет территориальной коллегии (люди, согласованные Минюстом), да и зарплату такому работнику адвокат будет вынужден платить из своего гонорара после уплаты подоходного налога, то есть практически невозможно тогда заработать самому.

Бюро являлось юридическим лицом, имело свой расчетный счет, само распоряжалось своими доходами, само формировало свою материально-техническую базу, офис и пр.

ЮК не является юридическим лицом, не имеет своего счета, гонорары всех адвокатов со всех ЮК идут на расчетный счет коллегии и там распределяются бухгалтерией, а расходы по формированию материально-технической базы в ЮК определяются советом коллегии, а не адвокатами ЮК.

Таким образом, вследствие «реформы» упразднены организационные формы (бюро и индивидуальная практика), которые не были подконтрольны людям Минюста и в которых адвокаты имели большие возможности для конфиденциальности, коллективной работы по большим делам и личностного развития.

Одновременно с «реформой» часть адвокатов из бюро и индивидуальной практики были лишены адвокатских лицензий, а часть адвокатов ушли из адвокатуры сами, потому что работать в ЮК им не показалось таким замечательным, как заверяет Вера Орешко.

Считаю, в новой адвокатуре должно быть много разных организационных форм адвокатской деятельности – и бюро, и индивидуальная практика, и адвокатский кабинет, и юридическая консультация, и адвокатские коллегии, неограниченное число которых можно будет создавать самим адвокатам. И каждый сам сможет выбрать то, что лично ему удобно. И никто не будет в это лезть и указывать, что и как делать. И не будет никакого вмешательства Минюста. Потому что именно так должно быть в свободной профессии.

Публикация из № 43 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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