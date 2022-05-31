Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование убийства 3-летней девочки.

По данным следствия, 6 октября 2021 года 27-летняя жительница Бобруйска оставила свою малолетнюю дочь под присмотром 30-летнего сожителя. Пьяный мужчина в течение дня избивал ребенка, хватал за волосы, ударяя ее головой о керамическую плитку в ванной.

Вернувшись поздно вечером с работы, женщина обнаружила свою дочь спящей.

Под утро, когда девочка начала задыхаться, мать вызвала скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в реанимационном автомобиле прямо возле подъезда.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, изъяты следы и объекты преступления.

Установлено, что с июня 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения периодически избивал дочку сожительницы, наносил ей побои, причиняя малышке физические и психические страдания до момента убийства.

Кроме того, в сентябре мужчина избил девочку настолько сильно, что причинил ей телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.

В ходе предварительного следствия проведен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы малолетняя скончалась от черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. На теле девочки обнаружено не менее 29 телесных повреждений.

Мужчина в ходе допросов менял показания, пытаясь убедить, что девочка умерла случайно, ударившись головой о стенку в ванной комнате.

Для установления объективной картины произошедшего допрошены соседи, родственники умершего ребенка, работники детского дошкольного учреждения, которое посещала малолетняя, проведены проверки показаний обвиняемого на месте, очные ставки, следственные эксперименты.

Мужчина и женщина с июня 2021 года сожительствовали. Поначалу жили на съемной квартире, но из-за ряда причин в начале октября переехали к родителям женщины. Оба работали. Именно на работе они и познакомились весной прошлого года. Женщина ранее не судима. А ее сожитель – напротив, имел две судимости. Но это не смущало женщину, когда она оставляла свою дочь с сожителем. С самого начала их совместного проживания мужчине приходилось присматривать за девочкой больше, чем самой матери.

Судебные эксперты установили, что обвиняемый на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился.

На основании собранных по делу доказательств 30-летнему жителю Бобруйска предъявлено обвинение по ч.2 ст.154 (истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии) и п.п.1,3 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений в отношении заведомо малолетнего способом, носящим характер мучения и истязания), п.п.2,6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи установили причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В детском дошкольном учреждении, которое посещал ребенок, выявлены нарушения должностных инструкций работниками и администрацией. По результатам рассмотрения внесенного следователем представления несколько работников детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Заведующий детского дошкольного учреждения уволен с занимаемой должности.

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