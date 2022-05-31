Этот вопрос станет одной из тем на встрече глав МИД Турции и России.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что во время визита в Турцию его российского коллеги Сергея Лаврова, стороны обсудят вопрос о создании в Черном море коридора безопасности, включая и возможность транспортировки зерна из Украины, пишет Смартпресс.
Встреча Лаврова и Чавушоглу запланирована на 8 июня.
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