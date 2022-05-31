Этот вопрос станет одной из тем на встрече глав МИД Турции и России.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что во время визита в Турцию его российского коллеги Сергея Лаврова, стороны обсудят вопрос о создании в Черном море коридора безопасности, включая и возможность транспортировки зерна из Украины, пишет Смартпресс.

Встреча Лаврова и Чавушоглу запланирована на 8 июня.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»