Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото из открытых источников

Этот вопрос станет одной из тем на встрече глав МИД Турции и России.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что во время визита в Турцию его российского коллеги Сергея Лаврова, стороны обсудят вопрос о создании в Черном море коридора безопасности, включая и возможность транспортировки зерна из Украины, пишет Смартпресс.

Встреча Лаврова и Чавушоглу запланирована на 8 июня.

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