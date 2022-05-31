Хоккейные сборные Беларуси и России пропустят и чемпионат мира по хоккею 2023 года

Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

В феврале Россия и Беларусь были отстранены от международных турниров до сентября.

Ранее право проведения турнира получил Санкт-Петербург, но в этом году ИИХФ отозвала его из-за военного вторжения российских войск в Украину, а позже передала его Финляндии и Латвии. Также у России отобрали право на проведение молодежного чемпионата мира-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске/

Кстати, после окончания чемпионата мира по хоккею-2022, который принимали финские города Тампере и Хельсинки, стал известен обновленный рейтинг национальных сборных по версии ИИХФ.

Пятерка лучших команд осталась в том же порядке, что и после Олимпиады. За Финляндией, завоевавшей золото чемпионата мира-2022, следуют Канада, Россия, США и Швеция. Бронзовый призер первенства-2022 Чехия обогнала Швейцарию и заняла шестое место. Словакия, Германия и Дания замыкают топ-10 в том же порядке, что и три месяца назад, за ними следуют Латвия, Норвегия и Франция. Беларусь сохранила за собой 14-ю строчку рейтинга.

Кстати, уже стал известен предварительный состав групп чемпионата мира по хоккею 2023, который пройдет в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

Группа А

Финляндия

Швеция

Чехия

Германия

Дания

Франция

Австрия

Венгрия

Группа B

Канада

США

Швейцария

Словакия

Латвия

Норвегия

Казахстан

Словения

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