Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ждет возвращения Беларуси и России в хоккейную семью.

Ранее стало известно, что представители России и Беларуси участвуют в конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) удаленно.

«Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций.

Мы хотим, чтобы как можно скорее всё было хорошо и они вернулись в нашу семью. Мы общаемся вместе, контактируем друг с другом, потому что это важно.

Поэтому я и хотел, чтобы их представители присутствовали на конгрессе, пускай виртуально. Как я уже сказал, мы хотим сохранить их в семье, и все разделяют мою точку зрения», – сказал Люк Тардиф.

Напомним: сборные России и Беларуси не выступают на чемпионате мира, который проходит в Финляндии. Команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

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