«Газпром» перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями. Перевести с 1 апреля оплату за газ в рубли ранее поручил президент России.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях», — объявила компания, уточнив, что на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» так и не получил платежа.

Как сообщает РБК, по новой схеме оплаты газа, которая действует с апреля, иностранные покупатели из списка недружественных стран (таковыми российское правительство считает все страны ЕС, США, Великобританию и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый.

Поступившие на валютный счет средства банк должен самостоятельно конвертировать в рубли на Московской бирже, после чего зачислить их на второй счет.

В середине апреля правительство Нидерландов сообщило, что не разрешает компаниям страны новые правила оплаты, так как это, по мнению Амстердама, нарушает санкции ЕС. В королевстве сообщили, что подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ. В то же время в Минэкономики страны отмечали, что ей будет сложно заполнить свои хранилища перед следующей зимой без поставок из России.