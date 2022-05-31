Перекинется ли война в Украине на Молдову? Этот вопрос звучит с первых дней военного конфликта и был спровоцирован… Александром Лукашенко. На совещании с силовиками 24 февраля, когда Лукашенко стоял у карты, на которой стрелками обозначались направления ударов российских войск, одна из стрелок оказалась направлена на Приднестровье.

Грозит ли война Молдове? Бывший министр обороны этой страны Виталий Маринуца ответил на вопросы Русской службы «Голоса Америки».

– Внимание приковано к войне России против Украины, однако ситуация в Молдове тоже не из простых. Как вы оцениваете ситуацию в области безопасности Молдовы в связи с российской агрессией против Украины?

– Ситуация с безопасностью в Молдове всегда была очень хрупкой из-за 30-летнего конфликта на нашей территории, в Приднестровье, который является сепаратистским регионом, на территории которого находится чуть более полутора тысяч российских военных. В свое время Парламентская ассамблея Совета Европы даже упомянула, что это оккупированная территория. В этом регионе есть склад боеприпасов, в котором хранится более 20 тысяч тонн устаревших боеприпасов, которые были привезены в Молдову из бывшей Чехословацкой Республики и из бывшей ГДР в 1990-х годах.

Приднестровье является непризнанной пророссийской республикой. Не стоит забывать и о том, что на юге Молдовы существует автономное территориальное образование Гагаузия, в которой Кремль также поддерживает пророссийские, антимолдавские и антиевропейские настроения. Поэтому озабоченность безопасностью Республики Молдова всегда была высокой.

Недалеко от наших границ идет полномасштабная война, и мы видим, что Российская Федерация пытается расшатать ситуацию здесь, в Молдове. Это подталкивает нас к необходимости более пристально рассмотреть ситуацию в области безопасности. Давайте не забывать недавние события в Тирасполе, когда был обстрелян офис спецслужб, а также кибератаку на правительство Республики Молдова.

Так что мы как на пороховой бочке. В то же время правительство делает всё, чтобы оставаться нейтральным во время войны России против Украины, как и написано в нашей Конституции. Я лично всегда был против этого нейтралитета, и я не вижу, чем он поможет нам в этой ситуации, если нейтральный статус не помог Украине.

Думаю, правительству Республики Молдова необходимо предпринять все возможные шаги для укрепления своей безопасности, укрепления своих вооруженных сил, обратиться за помощью ко всем стратегическим партнерам. И, возможно, мы получим эту помощь в ближайшее время.

– Вы упомянули о самом большом военном складе в Восточной Европе. Какую опасность он несет для Молдовы и для всего региона?

– Как я уже говорил, это самый большой военный склад в Восточной Европе. Он был построен где-то в 1940-х годах, когда Приднестровье было частью Советского Союза, а правобережье Республики Молдова – частью Румынии. Это огромное подземное хранилище, и в нем свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, срок содержания которых истек. Даже если бы склад находился где-то в Сибири, а не здесь, то он всё равно представлял бы опасность для людей.

Последние 20 лет никто, кроме россиян, не имел к нему доступа. Там не было ни международных наблюдателей, ни молдавских. Поэтому мы точно не знаем, что там происходит, как хранятся эти боеприпасы и какую опасность они представляют.

В 2005 году Академия наук Республики Молдова провела оценку, согласно которой, если в Кобасне одновременно взорвутся все боеприпасы, это будет равносильно бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки и в 20 раз мощнее взрыва в порту Бейрута.

Во-вторых, эти устаревшие боеприпасы могут быть использованы для военных целей. На складе находится огнестрельное оружие, которым можно вооружить войска Приднестровья, и использовать их против Украины или против Республики Молдова. Это вызывало и вызывает беспокойство. Вот почему большинство правительств Республики Молдова всегда просили Российскую Федерацию вывести войска и боеприпасы.

Этим обеспокоены украинцы, которые неоднократно заявляли, что склад представляет собой опасность и, если Российская Федерация решит нанести удар по этому региону или использовать Приднестровье в своих военных планах, она воспользуется этим складом.

– Как можно решить проблему Приднестровья?

– Так называемая, Приднестровская сепаратистская Молдавская Республика никем не признана. Даже Россия не признала этот анклав. Я думаю, что невозможно найти решение этого конфликта, если мы не смогли решить его в течение 30 лет. Так что сейчас решение этого конфликта я вижу только в региональном контексте, если Украина выиграет войну – а она ее выиграет, с моей точки зрения, – тогда решение будет найдено за столом переговоров. Если этого не произойдет, то у нас будет снова полоса земли с российскими войсками на ней, что будет создавать проблемы для Европы – это будет Калининград этого региона. Так что именно региональный подход в этом контексте разрешил бы этот конфликт.

– То есть российская угроза всё-таки существует?

– Неминуемой военной угрозы пока нет. Да, Россия хочет захватить Молдову, а не только Приднестровье. Мало того, если мы вернемся и посмотрим на доктрину Примакова, рассмотрим взгляды Путина и его администрации, то увидим, что они считают бывшие республики СССР историческими землями России, которые должны быть возвращены. Исходя из заявлений высокопоставленных российских чиновников, как политиков, так и военных, мы видим, что находимся под угрозой. Мы находимся в их военных планах. Я считаю, что в данный момент выгода для России – в пользу (использования) мирных или политико-экономических средств в отношении Республики Молдова. У нас относительно сильны коммунистическая и социалистическая партии, которые по-прежнему поддерживают Россию. У нас есть АТО Гагаузия на юге, Приднестровье на востоке и пророссийское население на севере. Поэтому я считаю, что в ближайшем будущем Российская Федерация будет способствовать созданию нестабильности: гражданские беспорядки, попытки сменить правительство… С моей точки зрения, у Кремля ничего не получится, потому что у нас большая часть населения настроена прозападно, проевропейски. Правительство также проевропейское.

Я не знаю, каким будет следующий шаг Кремля. Как эксперт я могу делать некоторое предположения, когда речь заходит о рациональном игроке, но Россия – иррациональный игрок, от которого можно ожидать чего угодно. Так что, если политико-экономические инструменты не принесут успеха, Кремль может воспользоваться военными инструментами для достижения своих политических целей в Молдове. Поэтому сейчас мы находимся в очень сложной ситуации.

– Как бы вы описали сотрудничество между Соединенными Штатами и Республикой Молдова в сфере безопасности и вооруженных сил, когда вы занимали пост министра обороны и сейчас?

– Наше сотрудничество с Соединенными Штатами почти всегда было очень хорошим. У нас было несколько периодов за 30 лет, когда у власти были коммунисты и немного социалисты, и тогда сотрудничество было не таким хорошим.

Так, в свое время мы получили помощь для обустройства наших миротворческих объектов, для обучения личного состава. Я был одним из первых офицеров из Республики Молдова, которые в 1996 году попали в США на миротворческие учения Cooperative Ospray. С 2012 года мы получали небоевые машины из США и другие типы техники, которые фактически помогли нам заменить устаревшие грузовики и автомобили.

Соединенные Штаты являются основным партнером в укреплении нашей безопасности. Наши вооруженные силы и офицеры, прошедшие обучение в Соединенных Штатах, хорошо подготовлены, являются очень хорошими профессионалами, и наблюдается увеличение роли сотрудничества с Соединенными Штатами. Я надеюсь, что в будущем США останутся стратегическим партнером в развитии нашего сектора безопасности.

Так что, даже если Российская Федерация имеет Республику Молдова в своих военных планах, то из-за наших отношений с Соединенными Штатами и странами НАТО при наихудшем развитии ситуации у нас будет поддержка, несмотря на то что мы являемся нейтральной страной.

Александр ЯНЕВСКИЙ.

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