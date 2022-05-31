Александр ЛУКАШЕНКО:

– К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили. Министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть – на южном фланге, южном направлении нашей страны. Это было еще в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло.

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БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Лукашенко предвидит поражение России?

В этой цитате с совещания Александра Лукашенко с силовиками пропагандисты государственных СМИ увидели только одну новость – в Беларуси будет создано Южное оперативное командование, армия укрепляется.

Хотя если подумать, то новость имеет гораздо более глубокий смысл.

Если Россия побеждает в войне с Украиной, как об этом трубят провластные авторы, то с чего вдруг Лукашенко решил реформировать систему управления группировками сухопутных войск и отдельно выделить южное направление, граничащее с Украиной?

Да, министр обороны такое предлагал. Но в прошлом году! Когда не стояла дилемма, кто кого победит – Россия Украину или наоборот, поскольку о горячей войне, о российском наступлении на Киев даже речи не было. Тогда говорили о дрейфе Украины в Евросоюз и НАТО (слухи, как сейчас понятно, были сильно преувеличены), о недружественной власти в Киеве и так далее и тому подобное. То есть предложение министра обороны хотя бы с точки зрения пропаганды выглядело хоть чуточку логично.

А что сейчас? Пропаганда Кремля и нашего «Красного дома» уверяет, что всё идет по плану, что цели российской специальной военной операции вот-вот будут достигнуты, что Россия побеждает в Украине. Но если это так, то почему разволновался белорусский главнокомандующий? Почему именно сейчас, когда по телевизору говорят, что Россия побеждает, Зеленский сбегает, украинская армия голая и босая, а экономика соседней страны рухнула, Беларусь вдруг забеспокоилась? До победы «доброй Москвы» над «злым Киевом» полшага, «украинские националисты», если верить пропаганде, вот-вот будут разгромлены, а Лукашенко действует так, будто ситуация не улучшается, а ухудшается. Он вдруг решил то ли увеличивать армию, то ли забрать технику и военных с западного направления (то есть от границы со странами НАТО) и перебросить на юг, к Украине.

Нелогично.

Версия о том, что оперативное командование «Юг» создается для нападения на Украину, не выдерживает критики. Хотя бы потому, что его создание – только в планах. Чем вооружать, где брать людей, как обучить «сырые подразделения» слаженным действиям? Оголять западное направление или формировать новые части почти с нуля? Где на всё это брать деньги? На решение всех этих вопросов требуется время. Пока мы со всем этим разберемся, война закончится. Тем более что пропаганда упорно обещает скорую победу России. Да, не за три дня, как раньше, и, как мы уже видим, не за три месяца, но скорую.

К тому же оперативное командование, как я считаю, не создается под одну задачу. Это стратегическое решение по реформированию структуры управления сухопутными войсками, предполагающее существование потенциальной угрозы на долгую перспективу. Раньше главную опасность мы видели в странах НАТО – отсюда появилось Западное оперативное командование (размещается в Гродно) и Северо-Западное (размещается в Борисове). И вот теперь как стратегическое направление, на котором надо концентрировать отдельную группировку войск и создавать отдельную структуру управления войсками, добавляется Украина.

Что это значит?

А это значит, что ни в какую скорую победу России в войне с Украиной Александр Лукашенко, как мне кажется, уже не верит.

Наоборот, последние решения свидетельствуют, что он уже видит: Киев не падет, Зеленский не сбежит, экс-президента Украины Виктора Януковича совершенно зря вынимали из нафталина и, как кое-кто утверждает, привозили в Минск с надеждой на российских штыках вернуть в украинскую столицу в качестве «незаконно свергнутого президента».

Цели, поставленные российским руководством в начале так называемой спецоперации в Украине, а именно: денацификация и демилитаризация – выполнены с точностью до наоборот. Украинцы, имевшие двойное гражданство, рвут свои российские паспорта, нация сплотилась, как никогда, с Запада в Украину идет всё новое вооружение.

О «славянском братстве» теперь даже говорить не приходится. Мнение украинцев о России, русских и Владимире Путине всем понятно. Ну как можно относиться к тем, кто взорвал твою жизнь, уничтожил твой дом, кто убивает и разрушает то, что тебе дорого? Ненависть и вражда на поколения вперед – вот как это сейчас называется.

Но и «братский белорусский народ» для украинцев остался в прошлом. Согласно результатам последних социсследований агентства «Рейтинг», после всего произошедшего позитивно к белорусам относятся только 22% украинцев, негативно – 33%, нейтрально или не определились – 42%. И это при том, что украинцы разделяют белорусский народ и белорусскую власть, то есть белорусов и Лукашенко. По результатам опроса, «негативно» и «скорее негативно» к Александру Лукашенко сейчас относятся 96% украинцев. Хуже рейтинг только у Владимира Путина – 98%.

А ведь были времена, когда Лукашенко поддерживали почти 70% украинцев, а белорусов подавляющее большинство украинцев искренне считали братьями. Но всё разрушено, всё сгорело в топке кровавой бойни.

При этом «планов громадье», которое было у России на старте специальной военной операции в Украине, сейчас скукожилось до задач взять какой-нибудь Лиман или Попасную. И официальный Минск, поначалу рассчитывавший присоединиться к победителю, быть «спасителем» украинцев, уже начал готовиться к тому, что придется хлебнуть последствий российского поражения по полной. Потому что на юге у нас теперь не братский народ. А народ, треть которого нас ненавидит.

Только вдумайтесь! Треть украинцев нас теперь ненавидят! Увы, но от этого никакая армия не защитит, никакое новое командование это не исправит. Хотя, если не случится какая-то провокация, Украина, конечно, на нас нападать не собиралась и не собирается. Ребус в чем-то другом?

Публикация из № 43 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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