Сообщается, что Алан Гаглоев, новый глава сепаратистского режима Южной Осетии, приостановил действие Указа, подписанного 13 мая его предшественником, президентом Анатолием Бибиловым. Согласно указу Бибилова, на 17 июля был назначен «референдум» о присоединении Южной Осетии к России, в ходе которого осетины должны были ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы объединение Республики Южная Осетия и России?».

По мнению нового президента, попросившего Москву провести консультации по «всему комплексу вопросов», связанных с этим процессом, России не следует форсировать процесс объединения.

При этом лидер южноосетинских сепаратистов подчеркнул, что «полностью поддерживает» идею присоединения региона к России, но при этом считает, что на данный момент одностороннее решение проблемы с учетом законных интересов и прав России невозможно.

Идея проведения «референдума» возникла в марте нынешнего года накануне «президентских выборов» в Южной Осетии и на фоне российского вторжения в Украину. Тогдашний лидер сепаратистов Анатолий Бибилов заявил, что «референдум» состоится уже в апреле сразу после «президентских выборов», а процесс объединения Российской Федерации и Южной Осетии завершится к началу мая.

Инициативу Бибилова оперативно поддержали депутаты Государственной Думы и Совета Федераций, а также глава Следственного комитета РФ генерал Александр Бастрыкин.

Зато в Грузии планы присоединения сепаратистского региона к России вызвали откровенное замешательство. В Тбилиси, который не присоединился к антироссийским санкциям и сохраняет нейтралитет в вопросе о «спецоперации» в Украине, не без оснований рассчитывали, что Москва не станет в такой ситуации форсировать фактическую аннексию одного из сепаратистских регионов на территории Грузии.

Но, как выяснилось, на первом этапе «сепаратистских игр» Россия недооценила лояльность официального Тбилиси и продолжала действовать по своему плану.

Но после того, как в первом туре «выборов» в Южной Осетии Анатолию Бибилову победить не удалось и был назначен второй тур, ситуация изменилась. Почувствовав определенную неуверенность в конечном результате «выборов», заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин встретился со спецпредставителем премьер-министра Грузии по России Асланом Абашидзе, чтобы обсудить планы проведения «референдума» в Южной Осетии.

Позднее Бибилов, несмотря на проигрыш во втором туре Гаглоеву, подписал незадолго до окончания своего «президентского» срока Указ о проведении «референдума», пытаясь доказать тем самым, что идея присоединения региона к России была направлена не на его победу в предвыборной кампании, а на «достижение стратегической цели народа Южной Осетии».

Судя по всему, электоральный проигрыш Бибилова, на которого Москва делала основную ставку, в какой-то мере остудил экспансионистский пыл Кремля, где наконец-то поняли, что фактическая аннексия Южной Осетии может серьезно подорвать позиции правительства Грузии, которое пока еще сохраняет лояльность к зажатой санкциями Москве.

После чего идею присоединения Южной Осетии к России решили отложить на неопределенный срок.

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