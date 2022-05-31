Судебное заседание по делу группы Автуховича продолжается в Гродно. Как сообщает “Гродненская правда”, сегодня допрашивают Любовь Резанович, уроженку города Бреста. Женщина обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, к которым относится участие в преступной организации, покушение на преступление, захват либо удержание государственной власти неконституционным путем, приготовление к преступлению, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, и акте терроризма.

Согласно следствию, Любовь Резанович помогала Автуховичу собирать информацию о сотрудниках правоохранительных органов, в отношении которых планировались, готовились и совершались акты терроризма. Кроме того, следствие считает, что женщина предоставляла помещения для проживания исполнителям перед и после совершения преступлений, а также для хранения оружия. Правда, сама женщина утверждает, что следователи приписали многое, чего не было.

Отвечая на вопросы прокуроров, Любовь Резанович рассказала, что с супругом Сергеем, который тоже проходит обвиняемым по делу Автуховича, они в браке больше 30 лет. Воспитали двух сыновей, один из которых – Павел Резанович – также находится на скамье подсудимых. Старший Артем проживает на данный момент в Бресте.

– Что можете рассказать по существу предъявленного вам обвинения? – спросила прокурор.

– Этого процесса я ждала 18 месяцев. Постараюсь отбросить эмоции и говорить честно и открыто, – заявила обвиняемая.

Начиная свой рассказ, Любовь Резанович дважды подчеркнула – в том, что почти вся ее семья оказалась на скамье подсудимых, виновата только она сама.

– Хочу попросить прощения у своего мужа. В том, что он здесь находится, виновата только я. Ведь это я заселила к нам в дом Николая Автуховича, – сказала Любовь Резанович.

Всю эту историю с обвинением ее и ее семьи Любовь Резанович назвала «случайной трагедией».

– Хочу, чтобы весь мир знал, как семья священника оказалась втянутой в судебное разбирательство, – сказала обвиняемая Резанович.

О своем знакомстве с главным обвиняемым женщина рассказала примерно то же, что и ранее ее муж, – познакомились, когда появились проблемы с бизнесом. Общение завязалось, иногда Автухович звонил Любови Резанович. В один из таких звонков он поинтересовался, свободен ли их дом, можно ли в нем остановиться. Речь шла о частном доме семьи Резанович, который находится в Бресте на улице Шафрановой, в котором, судя по показаниям Сергея Резановича, Автухович часто останавливался один или со своими приятелями.

Вспоминая его последний приезд в Брест, обвиняемая рассказала, что Николай Автухович обратился к Резановичам с вопросом, может ли его мать тоже приехать к ним погостить. Супруги не возражали, и уже вскоре мать Автуховича тоже была в Бресте.

– Тогда, помню, мы с мужем ехали домой, и я сказала о том, что, наверное, Автухович боится ехать в Волковыск и хочет побыть с мамой здесь. Ведь тогда очень активно искали тех, кто принимал участие в митингах и протестах, – поделилась Любовь Резанович.

Всего, по словам обвиняемой, с супругом Сергеем они приезжали в дом, где гостил Автухович с матерью и спутницей Ириной Горячкиной, раза 4-5. В один из дней речь зашла о протестных акциях. Тогда Автухович заявил, что выходить на митинги – бесполезно. Со слов Любови Резанович, он говорил, что нужно действовать агрессивнее, заводил речь о мести сотрудникам ОМОН. Каких-то конкретных вещей Автухович не называл.

– Мы, как семья священнослужителя, были против этого. Мы не имели никаких претензий к действующей власти, – рассказала во время допроса обвиняемая. – Меня устраивал наш президент.

Кроме того, Любовь Резанович утверждает, что Николай Автухович лично подписал ее и ее супруга Сергея на свой протестный телеграм-канал. Любови, с ее слов, «это было неинтересно», однако отписываться она не стала, потому что «решила, пусть на всякий случай будет».

День, когда Николай Автухович и супруг Любови Сергей были задержаны, обвиняемая помнит хорошо. Тогда Николай вместе с Сергеем отправились в магазин, чтобы купить необходимые детали для мангала.

– Я еще думаю: что-то долго их нет, магазин ведь недалеко. И тут раздался звонок. Мне позвонила племянница и сказала, что моего мужа и Автуховича задержали. Я очень испугалась за мужа, – рассказала Любовь Резанович.

Она тут же оповестила всех, кто находился вместе с ней в доме. Вскоре, как рассказала подсудимая, из спальни выбежала Ирина Горячкина с ноутбуком Автуховича и со словами: «Здесь много информации, нужно его спрятать». Потом принесла еще и рюкзак. «Находясь в шоковом состоянии» Любовь Резанович сунула ноутбук в пакет, взяла рюкзак, отнесла все эти вещи в лес и прикрыла листвой.

Позже, когда в доме начался обыск, она сама рассказала следователю про свой «тайник». Говорит, о том, что в рюкзаке было оружие, узнала только, когда его открыли при понятых. Когда прятала все в лесу, думала, что в рюкзаке телефоны и планшеты Автуховича, которых у него было несколько.

Обвиняемая отметила, что несколько раз на совместных ужинах с ней и ее мужем присутствовали Автухович, его мать, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер.

– Ирина Мельхер дважды была на этих ужинах. Я лично ее приглашала пообщаться, – рассказала Любовь Резанович. – Мой сын Павел с невесткой обычно работали допоздна, заходили поздороваться. С нами обычно не сидели.

Темы обсуждали разные. Имела место и политика. По словам Любови Резанович, Николай Автухович придерживался позиции, что действовать надо агрессивнее. Но другие участники встреч против такой позиции Автуховича возражали.

– Уточните, против какой именно позиции? – спросила прокурор.

– Конкретно я не помню. Но смысл был в том, что Николай Николаевич говорил, что мирные протесты не помогут, и что ОМОН нужно «ставить на место» другим путем, более агрессивным, – ответила подсудимая.

Также Любовь Резанович рассказала, что она и ее супруг никогда не принимали участие в протестных акциях. Их знакомая Ирина Мельхер, напротив, проявляла интерес к протестам.

Как выяснилось, Николай Автухович просил у Любови, чтобы та оформила на себя для него сим-карту. Однако, получив отказ, обратился с этой просьбой к Ирине Мельхер. Та не возражала.

– А почему вы отказались оформлять на себя сим-карту? – поинтересовалась прокурор.

– Я понимала, что он находится в оппозиции. А мне это сто лет не надо, поэтому и отказала, – заявила Любовь Резанович.

На судебном процессе Любовь Резанович и Николая Автуховича держат в отдельных клетках. По некоторой информации — из-за того, что между ними конфликт. Женщина очень обижена на Николая за то, что втянул во все это и ее, и ее семью.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»