Cитуация с главными донорами белорусского бюджета сложная.

«Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт», – констатировал Александр Лукашенко вчера на совещании, посвященном проблемам экономики.

А.Лукашенко признал, что физические объемы продажи нефтепродуктов и калия упали. И сообщил, что эти отрасли потянули за собой вниз и транспортную сферу.

Для улучшения ситуации правительство подготовило проект закона «О совершенствовании социально-экономической политики Республики Беларусь». Но Лукашенко отнесся к этому скептически.

«Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий «мешками» или дизель «бочками», мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста до премьера», – заявил Лукашенко.

Напомним, что санкции, касающиеся белорусского калия, были введены рядом стран весной текущего года из-за поддержки Минском российской военной спецоперации в Украине, а также из-за репрессий властей против тех белорусов, которые открыто выступили и выступают в связи с фальсификациями результатов голосования на президентских выборах в 2020 году.

Публикация из № 43 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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