Вступившие в этом году в силу изменения в Налоговый кодекс затронули не только малый бизнес, ИП и владельцев квартир. Зарубежным интернет-магазинам вменили в обязанность уплачивать НДС в Беларуси уже с 1 июля этого года. Как это отразится на ценах товаров на популярных в Беларуси площадках, специально для Myfin.by рассказали источники в Wildberries и Ozon.

Зарубежные интернет-магазины в Беларуси пользуются максимальной популярностью, в том числе из-за более низких цен. Согласно статистике за 2021 год, более 75% покупателей товаров в интернете из Беларуси делали это в том числе на зарубежных сайтах. В числе самых популярных площадок в Беларуси можно отметить AliExpress, Wildberries, Ozon и Amazon. С 1 июля 2022 г. цены на товары в них могут сильно подрасти.

Стоит отметить, что сегмент онлайн-торговли в Беларуси растет ежегодно довольно быстрыми темпами на 30-40%.

И если еще 10 лет назад в общем объеме розничной торговли он занимал около 1%, то в последние годы объем онлайн-рынка занимает уже около 6% всего розничного товарооборота в стране. Поэтому государство обратило более пристальное внимание на данный сегмент. Аналогичное решение было принято в 2018 году под ставшим популярным названием «налог на Google». Тогда иностранные компании, которые предоставляют услуги в электронной форме физлицам в Беларуси, обязали уплачивать НДС по ставке 20%. В связи с этим на 20% выросли цены в некоторых сервисах, включая Google и YouTube, а также ряде музыкальных и игровых приложений.

С тем же подходом были приняты в конце прошлого года и поправки в действующий Налоговый кодекс, в котором иностранные интернет-магазины обязали платить НДС 20%. В Минфине ожидают дополнительно выручить коло 40 млн рублей в год от сбора налога.

Первыми на эти предложения отреагировали российские площадки Ozon и Wildberries. Они подписали коллективное письмо от бизнес-сообщества в адрес российского премьера Михаила Мишустина с просьбой предоставить освобождение от уплаты двойного НДС. Российские компании просили правительство помочь отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны. Однако решение об этом не принято до сих пор.

На сколько вырастут цены?

Как рассказали Myfin.by источники в Wildberries и Ozon, знакомые с ситуацией, на сколько вырастут цены с 1 июля, пока точно сказать нельзя. По каким-то позициям налог будет целиком включен в цену, по другим итоговая стоимость вырастет меньше чем на 20%, так как компании планируют оставаться конкурентоспособными на белорусском рынке. Также представители компаний отметили, что переговоры с правительством продолжаются, а значит, есть надежда, что интернет-площадкам удастся получить некую компенсацию по уплате белорусского НДС.

Что касается AliExpress, то, судя по аналогичному опыту в других странах, площадка просто добавляет все дополнительные местные налоги к цене. А значит, здесь можно ожидать роста цен во всех категориях товаров на пресловутые 20% при заказе их в Беларусь.

Еще один популярный в нашей стране классифайд Lamoda зарегистрирован как самостоятельный интернет-магазин и работает по тем же правилам, что белорусские интернет-магазины. А значит, их новый налог не коснется.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»