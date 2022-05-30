Число курильщиков в Беларуси медленно, но снижается, сообщил координатор программ по общественному здравоохранению странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович на пресс-конференции 30 мая.

“В настоящее время, согласно исследованию STEPS, распространенность курения среди мужского населения снизилась более чем на 5%. Сейчас курят 42% мужчин и 11% женщин”, рассказал Русович.

Он уточнил, что в целом в Беларуси более 2 млн курильщиков.

Как положительную тенденцию он отметил потребителей сигарет среди молодежи. “Последнее глобальное исследование употребления табака среди молодежи по итогам 2021 года говорит о том, что среди 13-15-летних подростков курение среди мальчиков по сравнению с 2004 года снизилось практически в 10 раз – с 31% до чуть менее 4%. Курение девочек также кардинально снизилось – с 21% до 5%”, – сообщил Русович.

Вместе с тем, констатировал он, вызывает обеспокоенность использование электронных сигарет молодыми людьми. “На вопрос среди 13-15 летних молодых людей, использовали ли они электронные сигареты за последние 30 дней, 15% мальчиков и 14% девочек дали положительный ответ”, – отметил эксперт.

По его словам, вызывает также озабоченность то, что более 40% несовершеннолетних могли купить сигареты в магазинах, несмотря на свой возраст.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»