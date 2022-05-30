Водитель под психотропами сбил женщину на пешеходном переходе

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в результате которого пострадала пешеход.

По данным следствия, вечером 16 февраля 2022 года 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по улице Ленинградской в Витебске. Вблизи дома 148 он совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения.

В ходе допроса водитель пояснил, что взял автомобиль в аренду у своего знакомого.

Автотехнической экспертизой установлено, что обвиняемый располагал технической возможностью применить экстренное торможение и предотвратить наезд на женщину.

Согласно акту медицинского освидетельствования, в моче водителя обнаружено особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

По результатам расследования 26-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что обвиняемый был судим за совершение имущественных преступлений, а также привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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