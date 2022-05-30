В медицинской компании «Лодэ» назвали домыслами информацию о продаже бизнеса после того, как было приостановлено действие лицензии. На сайте центра опубликован специальный пресс-релиз с опровержением.

«В последнее время распространяются различного рода слухи о дальнейшей судьбе наших медицинских центров в связи с приостановлением действия лицензии. Официально заявляем, что всё это домыслы, не соответствующие действительности, а распространяемая информация ​имеет целью причинить вред нашей деловой репутации», — говорится в заявлении.

Как сообщает «Лодэ», в настоящее время до 1 июня 2022 года комиссией Минздрава проводится контрольная оценка ​по выявленным в ходе проверки нарушениям.

«Мы делаем все возможное, чтобы возобновить нашу работу как можно скорее», — заверили в крупнейшем частном медцентре.

В компании посоветовали не доверять непроверенным неофициальным источникам информации.

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