Ребенок 10-ти лет сбил двух пешеходов в Горках (Могилевская область). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Оказалось, родители оставили автомобиль BMW без присмотра, двигатель был включен. Мальчик воспользовался шансом и решил почувствовать себя настоящим водителем. В результате он наехал на двух женщин (78 лет и 56 лет). ДТП произошло на улице Гагарина. Проводится проверка.

“Не оставляйте свои транспортные средства открытыми, с ключами в замке зажигания. Авто с запущенным двигателем не следует упускать из поля зрения во избежание подобных инцидентов!”, – напомнили в ведомстве, попросив родителей следить за свои детьми и не обучать их езде на машине.

Это далеко не первый подобный случай, когда дети, оставленные без присмотра родителей, садятся за руль и совершают ДТП. В 2015 году прямо на белорусско-польской границе за руль умудрился пробраться даже 2-летний малыш.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»