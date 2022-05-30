Независимый академический центр в области экономических исследований в Беларуси BEROC изучил ожидания и настроения домохозяйств страны.

Индекс потребительской уверенности дает представление о будущем развитии потребления и сбережений домохозяйств, и основан на их текущих оценках и прогнозах своего финансового состояния и экономики страны, а также склонности покупать товары долгого пользования. Он рассчитывается по методикам, используемым Росстатом и Евростатом, пишет Белорусы и рынок.

Исходя из исследования, индекс потребительской уверенности находится на низком уровне, однако война и новые санкции не повлияли на него масштабно. Доля людей, которые в апреле 2022-го говорили о снижении своих доходов за последний месяц, заметно выросла с 40% до 52%.

Значение индекса потребительской уверенности без учета компонента о текущем состоянии экономики (методология Евростата) в апреле составило -23% (снижение на 4.3 процентных пункта), что по-прежнему ниже большинства стран Европы, несмотря на значительно большее снижение показателя во многих из этих стран. В период после начала вторжения России в Украину индексы всех стран за исключением Турции значительно ухудшились (смотреть направления и длину стрелок на графике), в то время как индекс Беларуси ухудшился только на 4.3 п.п., что позволило ей попасть в топ-8 стран с наименьшим снижением индекса. Значения индекса в EC и Еврозоне составляют -22.8% и -22.1% соответственно, что говорит о сравнимых показателях в апреле в среднем в ЕС и в Беларуси.

Оценки личного благосостояния, как текущего, так и будущего, значительно лучше оценок состояния экономики страны, хотя и заметно снизились по сравнению с декабрем. Всего лишь 8% (снижение на 5 п.п. с декабрем) домохозяйств считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок, что отражает определенный уровень потребительской депрессии.

Доля людей, которые в апреле 2022 года говорили о снижении своих доходов за последний месяц, значительно выросла и составляла 52%. Если исключить тех, кто ссылается только на изменение курса как причину снижения доходов, доля снижается до 49%, что является самым высоким значением за последние 2 года, а если исключить и рост цен — до 35%. Выше всего доли снижения доходов без учета влияния курса и цен у следующих групп людей:

со средним специальным образованием;

неработающие;

предприниматели и самозанятые;

работающие в частном секторе;

занятые в секторах промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Общая оценка исследования такова:

67% расстроены, что из Беларуси уходят крупные компании;

63% считают, что экономика Беларуси в кризисе;

62% думают, что санкции повлияют на качество жизни;

54% говорят, что Беларусь «откатится» в своем развитии на несколько лет;

47% полагают, что без уехавших Беларусь не сможет нормально развиваться;

46% согласны, что жизнь в Беларуси остается спокойной и стабильной;

44% считают, что жизнь в соседних странах сейчас НЕ лучше, чем в Беларуси;

41% стараются не строить планы на будущее.

В целом, домашние хозяйства начинают ощущать значимое ухудшение по сравнению с декабрем, однако его масштаб пока остается достаточно ограниченным.

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