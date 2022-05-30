ЖК «У Троицкого». Фото с сайта Blizko/by

Самая дорогая квартира, которая сейчас выставлена на продажу в столице, расположена в центре по улице Сторожевской 6, в ЖК «У Троицкого», или как его еще называют «дом Чижа», сообщает Blizko.by со ссылкой на телеграм-канал “Wikidom недвижимость Минска”.

Риелторы показали самую дорогую квартиру, которая сейчас продается в МинскеПлощадь недвижимости – 260 квадратных метров. В квартире 4 санузла и столько же жилых комнат, высота потолков 3 метра.

Риелторы показали самую дорогую квартиру, которая сейчас продается в МинскеБонусом идет дизайнерский ремонт, с отделкой из натуральных материалов, оборудование и техника ведущих мировых брендов, итальянская мебель.

Риелторы показали самую дорогую квартиру, которая сейчас продается в МинскеЦена за квадрат – 7477 долларов, стоимость квартиры – 1 950 000 долларов.

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