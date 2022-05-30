А первые станции дезинфекции в пунктах пропуска появятся только к 1 сентября 2023 года

Это отнюдь не такой быстрый процесс, и этапы строительства пришлось утверждать Совмину. Решение об обязательной дезинфекции транспортных средств, въезжающих в Беларусь, было принято Александром Лукашенко еще в конце апреля. Уже известна и ответственная за это организация – ООО «БелГлобалГарант». Процедура, как сообщается, будет тоже платной. Но дело в том, что станций дезинфекций на границе пока физически нет (кроме «Новой Гуты», где процедуру проводили в качестве эксперимента). А построят их только через 16 месяцев, пишет Вечерний Брест.

По крайней мере, именно такие сроки обозначил Совмин в своем постановлении №331 от 25 мая нынешнего года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале сегодня. Согласно документу, первые станции дезинфекции в пунктах пропуска на границе Беларуси построят к 1 сентября 2023 года. Речь идет о следующих пунктах пропуска: «Козловичи», «Григоровщина», «Урбаны», «Бенякони», «Берестовица», «Брузги», «Каменный Лог», «Котловка» и «Привалка». Еще на год задержится строительство аналогичных станций, например, в ПП «Брест», «Домачево», «Мокраны», «Песчатка» и других пунктах пропуска на границе с Украиной, Польшей и Литвой – там станции должны появиться только к 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что для проведения процедуры дезинфекции необходимо будет приобрести контрамарку в «Белгосстрахе» или Беларусбанке.

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