В социальных сетях активно распространяются призывы к подросткам сыграть в игру «Беги или умри». Она сводится к тому, что нужно успеть перебежать дорогу перед едущим автомобилем, автобусом или поездом. Выиграет тот, кто останется жив.

В Жлобине 15-летний подросток выбежал перед едущим автомобилем и был сбит. По чистой случайности он не пострадал, сообщает МВД.

Уважаемые родители! Поговорите со своими детьми, расскажите о том, что подобные действия приводят к летальным исходам. Уделяйте внимание их интересам, находите свободное время для доверительных бесед.

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