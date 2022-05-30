Богатейшие люди мира – владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс – потеряли с начала 2022 года 115 миллиардов долларов. Такую оценку приводит в своем рейтинге агентство Bloomberg.

На 29 мая состояние Маска оценивается в 224 миллиарда долларов, Безоса – в 139 миллиардов, Гейтса – в 23 миллиарда. Они занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинге, соответственно. На третьем месте оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бертран Арно с 133 миллиардами долларов, пишет Лента.ру.

За последние пять месяцев владелец Tesla и SpaceX потерял 46,4 миллиардов, основатель Microsoft – 15,1 миллиардов, Бертран Арно лишился 44,7 миллиардов долларов. Наибольшие убытки понес создатель Amazon – 53,2 миллиарда долларов.

Единственным из первой пятерки богачей, кому удалось приумножить свои капиталы, стал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Его состояние увеличилось на 6,54 миллиардов – до 115 миллиардов долларов.

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