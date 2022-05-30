Норвегия перестала использовать название слово Hviterussland для обозначения Беларуси в официальных документах, сообщают СМИ.

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Беларусью, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке»,— сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт в Twitter.

Также она повторила слова МИД о том, что Норвегия поддерживает белорусов в «борьбе за свободу и демократию».

Теперь Беларусь будет обозначаться как Belarus вместо Hviterussland (в переводе с норвежского — Белая Россия).

Все скандинавские страны до последних лет называли Беларусь на национальных языках «Белой Россией». Первой от этого названия отказалась Швеция в 2019 году, два года спустя ее примеру последовала Дания.

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