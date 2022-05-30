«Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность».

Об этом сказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, который опубликовал текст в своем Telegram-канале.

Первый президент Казахстана отметил, что «вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту».

«Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба», – сказал первый президент Казахстана.

Рахат Алиев — бывший муж старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. В разные годы был послом Казахстана в Австрии, представителем страны при ОБСЕ, замглавы службы охраны президента, первым замминистра иностранных дел, возглавлял Национальный олимпийский комитет. В 2007 году Рахат Алиев был обвинен к причастности к похищению зампреда правления Нурбанка Жолдаса Тимралиева. В 2008 году его заочно признали виновным в причастности к похищению банкира и попытке организации госпереворота и приговорили к 40 годам заключения. В июне 2014 года Рахата Алиева арестовали в Вене. Власти Австрии отказались выдавать его на родину. В конце декабря 2014 года прокуратура Вены предъявила Рахату Алиеву обвинение в убийстве двух управляющих банка. В феврале 2015 года Рахат Алиев был найден в тюрьме без признаков жизни, по версии следствия он покончил с собой.

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