Испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил, что матч с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Roland Garros станет для него последним в карьере. Об этом он заявил в понедельник после матча четвертого круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, его комментарий приводит Yahoo! Sport.

Надаль в воскресенье победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в матче четвертого круга и вышел в четвертьфинал турнира, где встретится во вторник с первой ракеткой мира и действующим победителем Roland Garros сербом Новаком Джоковичем, пишет ТАСС.

“Я в четвертьфинале Roland Garros и просто наслаждаюсь тем, что снова играю здесь, – сказал Надаль. – Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере”.

Ранее Надаль заявлял, что может завершить карьеру из-за травмы ноги. “Я снова прошел через проблемы с ногой. Не знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем, поэтому просто стараюсь получать удовольствие и выкладываться по максимуму. Стараюсь пользоваться возможностью играть на самом высоком уровне”, – добавил испанец.

Надалю 35 лет, он располагается на пятом месте в мировом рейтинге, на его счету 91 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец в текущем сезоне одержал победу на Открытом чемпионате Австралии и стал рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21).

Roland Garros завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет 43,6 млн евро.

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