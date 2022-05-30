Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на автомобили, пишет БелТА. Ситуацию со стоимостью он разобрал на примере Geely Atlas.

Лукашенко поинтересовался, сколько стоит такая машина, популярная как в Беларуси, так и в России. По словам председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, авто обойдется в $27–28 тыс., так как в $25 тыс. производитель «не влазит».

Но у Лукашенко была своя информация на этот счет. И он заявил, что это старая стоимость, а сейчас «цены в два раза выросли».

“И вы думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас рассказываете: и логистика, и деньги не так, и это не так… Ну не в два же раза!” — заявил он.

Кстати, как сказано на сайте автодилера, самая дешевая комплектация Geely Atlas Pro стоит сейчас от 87,4 тыс. белорусских рублей, а за топовую придется отдать 103,6 тыс.

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