С 16 мая по предписанию Минздрава медицинский центр «ЛОДЭ» приостановил оказание услуг. На данный момент его работа не возобновилась.

Ранее в договорном отделе клиники OL рассказывали, что «ЛОДЭ» планирует возобновить работу в течение двух недель. Но, как подтвердили в пресс-службе центра 30 мая, сотрудники все еще в отпусках и ждут новостей, пишет Office Life.

В медцентре также уточнили, что до 1 июня у них работает комиссия, так как «ЛОДЭ» нужно устранить недочеты. Ранее Минздрав заявлял, что в клинике обнаружен «пласт нарушений». Например, выявлена работа на оборудовании, которое не зарегистрировано или не прошло необходимые регламенты.

Тем временем отдельные СМИ распространяют информацию, что медцентр выставлен на продажу. В самом «ЛОДЭ» ответили, что ничего не слышали о подобных новостях.

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