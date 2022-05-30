С началом лета белорусов ждет ряд новшеств, в том числе в сфере жилищно–коммунальных услуг, организации уплаты налогов, ценах. Подробности о том, что изменится в Беларуси в июне 2022 года – в обзоре Myfin.by.

Еще день на уплату подоходного налога по представленным декларациям

МНС напоминает физическим лицам, что 1 июня – срок, не позднее которого необходимо уплатить подоходный налог согласно представленным декларациям по подоходному налогу с физических лиц за 2021 год.

В основном это касается физлиц, которые задекларировали доходы от реализации недвижимого имущества, автомобилей, ценных бумаг, доходы, полученные за границей или из–за границы, а также доходы, полученные в результате дарения.

Об извещении по уплате некоторых налогов

С началом лета физические лица – плательщики транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога будут получать единое извещение на уплату данных налогов по форме с индивидуальным расчетом по каждому из имеющихся у данного физического лица объекту налогообложения (например, автомобиль, квартира, земельный участок).

Помимо расчета налогов форма извещения предусматривает более широкий спектр информации, носящей справочный характер (куда следует обращаться при наличии вопросов по начислению и уплате налогов, заполнение реквизитов при уплате налогов и др.). Новая форма извещения формируется с 1 июня 2022 года.

Такой механизм предусмотрен на основании утвержденных 11 февраля 2022 года изменений в постановление Министерства по налогам и сборам Беларуси №100.

Скорректируют тарифы на теплоснабжение, газ и электричество

В Беларуси с 1 июня скорректируют тарифы на теплоснабжение (в услугу входят отопление и подогрев воды), газ и электричество. Как сообщается на портале коммунальной грамотности населения, субсидируемые тарифы на теплоснабжение вырастут с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал.

С 1 июня уже не будет разделения на «зимний» и «летний» тариф на газ для тех, у кого есть индивидуальные счетчики. Например, для потребителей, в чьих домах используются газовые котлы для отопления, установлен один тариф на весь год – 0,1977 рубля за кубометр. Для тех, кто потребляет больше газа (от 3000 до 5500 куб. м в год), тариф составит 0,2570 рубля за кубометр, для самых неэкономных (свыше 5500 куб. м) тариф еще выше – 0,5688 рубля. Если газовые отопительные приборы отсутствуют, будет применяться тариф 0,5417 рубля.

Обогревать дом электричеством также станет дороже: вместо 0,0398 будет 0,0433 рубля за 1 кВтч.

Так, электроэнергия при условии ее использования для нужд отопления, горячего водоснабжения в жилых домах с электроплитами, не оборудованных системами централизованного тепло– и газоснабжения, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения будет считаться так:

одноставочный тариф – 0,1003 рубля;

дифференцированный тариф по двум временным периодам: минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) – 0,0702 рубля,

остальное время суток – 0,1304 рубля за 1 кВт ч.

Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных системами централизованного тепло– и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения – 0,0433 рубля за 1 кВтч.

Запустят единую базу вакцинированных против COVID–19

Ожидается, что с 6 июня в Беларуси заработает единая система учета лиц, вакцинированных против COVID–19. Об этом сказано в соответствующем постановлении Минздрава.

Подорожают сигареты

В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые марки сигарет. В этот раз повышение цен не затронет большинство видов табачной продукции.

Гродненская табачная фабрика «Неман» на 30 копеек повышает цены на сигареты Pall Mall Nano Silver – до 3,45 рубля. У ООО «Табак–инвест» данный вид сигарет подорожает до того же уровня, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

ГАИ напоминает водителям про ближний свет фар

Заканчивается учебный год и начинаются летние каникулы. Для профилактики дорожных происшествий с участием детей по 5 июня в Беларуси продолжится акция МВД «Внимание – дети!», которая стартовала 25 мая.

В эти дни в светлое время суток авто должны двигаться с включенным ближним светом фар.

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