Фото из открытых источников.
Пресс-служба «Белавиа» сообщает, что авиационные власти Израиля отказали авиакомпании в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив, пишет Onliner.

«Авиационные власти Израиля сообщили о своем решении, несмотря на то, что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию, с технической посадкой в Баку», — отметили в авиакомпании.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

— На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление, — отметил он.

В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона (27 октября 2022 года). Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы Минск — Тель-Авив — Минск ранее, а также на рейсы по новому маршруту через Баку, гарантируется возврат стоимости в полном объеме. Для возврата следует обратиться по месту приобретения билетов.

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