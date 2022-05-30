Фото: Realt.by

Сегодня на сайте аукционной площадки Beltorgi.by прошел аукцион по продаже известной гостиницы Mercure на Зыбицкой. У нее долгая история строительства и несколько неудачных попыток продажи. Но, наконец, покупатель нашелся. Им стало ООО «Табак-Инвест», которое управляет сетью магазинов «Корона». Специалист акционной площадки рассказал Realt, как проходили торги и какие дорогие лоты приобрела эта компания.

Хозяева «Короны» почти за 12 млн долларов купили многострадальную гостиницу в центре Минска
Фото: Realt.by

Здание гостиницы выставляют на аукцион не в первый раз. В конце 2020 года лот оценивали в 65 миллионов рублей (на тот момент около 25,6 млн долларов). Желающих приобрести готовый бизнес не нашлось. Последние торги проходили в феврале этого года. Тогда гостиницу выставляли за 44 691 750 рублей (около 17,4 миллиона долларов), но опять мимо.

Хозяева «Короны» почти за 12 млн долларов купили многострадальную гостиницу в центре Минска
Фото: Realt.by

Этот раз оказался удачным, но гостиницу удалось продать за еще меньшую цену. Начальная стоимость лота составила 34 208 500 рублей (13,4 миллиона долларов). В аукционе участвовали ООО «Табак-Инвест» и компания, название которой работник акционной площадки так и не раскрыл. Вторая компания не сделала ни одной ставки. «Табак-Инвест» купил гостиницу по минимальной цене — 28 691 000 рублей, сделав один шаг в 1 710 425 рублей. Итого победитель заплатил 30 401 425 рублей (11,9 миллиона долларов).

Номерной фонд отеля — 126 номеров. Гостиница включает в себя административное помещение на 206 квадратных метров, ресторан на 737,8 м² и собственный подземный паркинг на 45 машиномест.

Ведущий специалист по продажам площадки Денис называет сегодняшний аукцион максимально результативным. Дело в том, что помимо гостиницы удалось распродать и гостиничное имущество, которое разделили на два лота: мебель и оборудование. В них также принимали участие те же две компании. Победителем лотов стал «Табак-Инвест». Аукционы стартовали с минимальной цены и к ним прибавлялся один шаг.

Гостиничная мебель обошлась компании в 304 561,98 рублей — это почти 120 300 долларов. Оборудование — в 115 027,10 рублей — примерно 45 300 долларов.

Гостиница Mercure на Зыбицкой строилась более 10 лет. Сначала ее обещали открыть в 2014 году, затем в 2017 году, а потом вообще в 2018 году. В итоге она открылась в 2019 году, но ненадолго, хотя показателей в сети Mercure были одни из лучших.

Хозяева «Короны» почти за 12 млн долларов купили многострадальную гостиницу в центре Минска
Фото: Realt.by

Все пошло по наклонной из-за недостатка денег, потом — из-за конфликта между инвесторами. А именно, между российским бизнесменом и крупными белорусскими предпринимателями. А в отношении застройщика — компании «Славичи» — была запущена процедура банкротства.

Напомним, что Компания «Табак-Инвест» контролируется крупными белорусскими бизнесменами Павлом Топузидисом и Виктором Петровичем. Она занимается производством и импортом сигарет, а также управляет сетью «Корона», торговым центром «Замок», а также загородным комплексом «Робинсон Клаб». «Табак-Инвест» постоянно входит в топ налогоплательщиков Минска.

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