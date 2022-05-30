Хозяева «Короны» почти за 12 млн долларов купили многострадальную гостиницу в центре Минска

Сегодня на сайте аукционной площадки Beltorgi.by прошел аукцион по продаже известной гостиницы Mercure на Зыбицкой. У нее долгая история строительства и несколько неудачных попыток продажи. Но, наконец, покупатель нашелся. Им стало ООО «Табак-Инвест», которое управляет сетью магазинов «Корона». Специалист акционной площадки рассказал Realt, как проходили торги и какие дорогие лоты приобрела эта компания.
Здание гостиницы выставляют на аукцион не в первый раз. В конце 2020 года лот оценивали в 65 миллионов рублей (на тот момент около 25,6 млн долларов). Желающих приобрести готовый бизнес не нашлось. Последние торги проходили в феврале этого года. Тогда гостиницу выставляли за 44 691 750 рублей (около 17,4 миллиона долларов), но опять мимо.
Этот раз оказался удачным, но гостиницу удалось продать за еще меньшую цену. Начальная стоимость лота составила 34 208 500 рублей (13,4 миллиона долларов). В аукционе участвовали ООО «Табак-Инвест» и компания, название которой работник акционной площадки так и не раскрыл. Вторая компания не сделала ни одной ставки. «Табак-Инвест» купил гостиницу по минимальной цене — 28 691 000 рублей, сделав один шаг в 1 710 425 рублей. Итого победитель заплатил 30 401 425 рублей (11,9 миллиона долларов).
Номерной фонд отеля — 126 номеров. Гостиница включает в себя административное помещение на 206 квадратных метров, ресторан на 737,8 м² и собственный подземный паркинг на 45 машиномест.
Ведущий специалист по продажам площадки Денис называет сегодняшний аукцион максимально результативным. Дело в том, что помимо гостиницы удалось распродать и гостиничное имущество, которое разделили на два лота: мебель и оборудование. В них также принимали участие те же две компании. Победителем лотов стал «Табак-Инвест». Аукционы стартовали с минимальной цены и к ним прибавлялся один шаг.
Гостиничная мебель обошлась компании в 304 561,98 рублей — это почти 120 300 долларов. Оборудование — в 115 027,10 рублей — примерно 45 300 долларов.
Гостиница Mercure на Зыбицкой строилась более 10 лет. Сначала ее обещали открыть в 2014 году, затем в 2017 году, а потом вообще в 2018 году. В итоге она открылась в 2019 году, но ненадолго, хотя показателей в сети Mercure были одни из лучших.
Все пошло по наклонной из-за недостатка денег, потом — из-за конфликта между инвесторами. А именно, между российским бизнесменом и крупными белорусскими предпринимателями. А в отношении застройщика — компании «Славичи» — была запущена процедура банкротства.
Напомним, что Компания «Табак-Инвест» контролируется крупными белорусскими бизнесменами Павлом Топузидисом и Виктором Петровичем. Она занимается производством и импортом сигарет, а также управляет сетью «Корона», торговым центром «Замок», а также загородным комплексом «Робинсон Клаб». «Табак-Инвест» постоянно входит в топ налогоплательщиков Минска.
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