Хозяева «Короны» почти за 12 млн долларов купили многострадальную гостиницу в центре Минска

Здание гостиницы выставляют на аукцион не в первый раз. В конце 2020 года лот оценивали в 65 миллионов рублей (на тот момент около 25,6 млн долларов). Желающих приобрести готовый бизнес не нашлось. Последние торги проходили в феврале этого года. Тогда гостиницу выставляли за 44 691 750 рублей (около 17,4 миллиона долларов), но опять мимо.

Этот раз оказался удачным, но гостиницу удалось продать за еще меньшую цену. Начальная стоимость лота составила 34 208 500 рублей (13,4 миллиона долларов). В аукционе участвовали ООО «Табак-Инвест» и компания, название которой работник акционной площадки так и не раскрыл. Вторая компания не сделала ни одной ставки. «Табак-Инвест» купил гостиницу по минимальной цене — 28 691 000 рублей, сделав один шаг в 1 710 425 рублей. Итого победитель заплатил 30 401 425 рублей (11,9 миллиона долларов).

Номерной фонд отеля — 126 номеров. Гостиница включает в себя административное помещение на 206 квадратных метров, ресторан на 737,8 м² и собственный подземный паркинг на 45 машиномест.