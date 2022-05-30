Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею, одержав победу над командой Канады.

В финальном матче домашнего чемпионата мира в Тампере финны выиграли со счетом 3:3 (0:0, 0:1, 3:2).

В составе хозяев дублем отметился Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Йоэль Армия (55).

У канадцев отличились Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Максим Комтуа (59).

Победную шайбу в овертайме забил Сакари Маннинен (67).

Для сборной Финляндии это четвертая победа на чемпионате мира. Ранее страна трижды становилась победителем в 1995, 2011 и 2019 годах, а также трижды – серебряным призером – в 2017, 2019 и 2022 годах..

Напомним, что хоккейные сборные России и Беларуси были отстранены от участия в чемпионате из-за решения Международной федерации хоккея (IIHF). Вместо сборной России на турнире выступила команда Франции, а вместо сборной Беларуси – австрийцы.

Кроме того, IIHF заявила об отказе белорусской и российской сборным в участии в чемпионате мира 2023 года. Также федерация приняла решение перенести турнир из Санкт-Петербурга, где планировалось его проведение, в Финляндию и Латвию. Помимо этого Россию лишили права на проведение молодежного ЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.

Санкции в отношении российских и белорусских спортсменов международные структуры стали применять после того, как РФ начала спецоперацию на Украине.

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