После введения запретов на въезд в Евросоюз, белорусские перевозчики оказались вынуждены искать новые направления и схемы работы.

Как им это удалось, на какие маршруты они уже перестроились и насколько это оказалось рентабельно? Вот, что показал опрос, проведенный среди белорусских пользователей международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU. Организаторы опроса поделились им с Thinktanks.by.

По данным исследования, 35,8% компаний увеличили количество перевозок в Россию. Но это направление не оказалось абсолютным решением проблемы для большинства игроков рынка. Рост предложения спровоцировал падение ставок. “Как работали, так и продолжаем работать в Россию, только бесплатно”, – пишут пользователи в комментариях к опросу. Некоторые из-за этого решили отказаться от работы с Россией в пользу внутренних перевозок: “Я из Беларуси, экспорт в Россию очень просел, работаю внутри РБ”.

Комментарии о нерентабельности работы одни из самых популярных: уходят в отпуск, чтобы найти пути решения проблемы или вообще уйти из бизнеса. “Выгоднее стоять, чем ехать”, “Ставки упали, ушли в отпуск”, “Работаем по случаю. Проблема найти рентабельную поездку”, “Работать стало не рентабельно. Уже еле дышим…”, “Временно приостановлена деятельность. Возможно уйдём из бизнеса”, – взявших паузу, чтобы определиться, что делать в сложившейся ситуации, оказалось 9,9%. А 18,9% опрошенных уже приняли непростое решение и ушли из бизнеса, потому что работать стало нерентабельно.

Для 6,6% перевозчиков перемен из-за введения запрета на въезд в ЕС не почувствовали. Это та категория, которая раньше работала только по Беларуси, делает это и сейчас: “Продолжаем работать на внутреннем рынке”.

Есть и те, кто не прекратил работать с Европой – в основном по схеме “перегруза”: “Зарегистрировал машины в Польше”, “Остался перецеп-перегруз”, “Нашли пути выхода – перегрузка товара в РБ в разрешенных зонах”. Таких игроков рынка – 6,3%.

Пока одна часть перевозчиков поставила машины на стоянку и ждет изменений – “Жду”, “Работы нет, стоим”, другая часть ищет варианты среди не самых популярных маршрутов – ”Пока авто стоят, ищем решения”, “Работаем над логистикой в другие регионы”. Как правило, рассматривают восточные направления. Так, 3,8% пользователей биржи ATI.SU, принявших участие в опросе, начали работать в Казахстане, 2,8% – открывают для себя направление “Китай-Беларусь”. Турция, Узбекистан – эти страны тоже мелькают в комментариях, как планируемые направления для работы.

“За последние два месяца на логистическом рынке Беларуси произошли серьезные изменения, – комментирует ситуацию директор компании представителя “Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси” Татьяна Солдатенко. – Самым простым и очевидным решением для перевозчиков после запрета на въезд в ЕС стала переориентация на российский рынок. Но там они столкнулись с конкуренцией с самими россиянами. Большая категория российских перевозчиков, которая раньше работал с ЕС, тоже вернулась на свой внутренний рынок. В более выгодном положении оказались те компании, которые первыми стали искать пути выхода на другие рынки – те же Казахстан, Китай, Узбекистан. Популярность этих направлений будет расти и в дальнейшем”.

Как считает Татьяна Солдатенко, основная сложность в переориентации на новые рынки – это вопросы с получением разрешений на работу там. Количество таких разрешений регулируются правительством. То есть вопросы выхода на новые рынки – это не только забота самих перевозчиков и должна решать на уровне руководства стран. Стоит отметить, что Беларусь уже сейчас ведет переговоры с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Монголией и другими странами Азии на счет увеличения количества квот на перевозки и упрощения порядка их получения.

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