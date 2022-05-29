Военно-морские силы (ВМС) США этим летом проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca, оснащенной 34-футовым (около 10 метров) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов. Об этом рассказал глава программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, пишет Sea Power Magazine.

По словам представителя американских ВМС, пять таких аппаратов строит компания Boeing, а первые испытания прошли в апреле. Американский флот получит их в течение пяти лет, пообещал Сирлз.

Дизель-электрическая подлодка способная развивать скорость до 15 километров в час под водой на глубине 3,3 тысячи метров. Главной задачей Orca станет размещение мин. Также предполагается, что она сможет запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также использовать бортовое торпедное вооружение против подводных лодок противника.

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