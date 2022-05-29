Прошлый год для белорусского экотуризма выдался неплохим. Статистика отмечает рост количества усадеб в стране. По данным Белстата, на начало 2022 года в Беларуси насчитывалось 3150 агроусадеб. Для сравнения: в начале 2021 года их было более чем на две сотни меньше – 2936. Увеличилась и выручка отрасли. За 2021 год туристы оставили в агроусадьбах около 31 млн рублей. Что ждет агроэкотуризм в 2022 году? Своим мнением с Myfin.by поделился эксперт по сельскому туризму Валерия Клицунова.

Взгляд на итоги 2021 года

За весь прошлый год услугами объектов агроэкотуризма воспользовалось более 563 тысяч человек, из них около 552 тысяч – белорусы. Такие данные публикует Белстат. Самое большое количество агроусадеб (больше 1000) расположено в Минской области. Столичный регион привлекает и больше всего туристов: около 197 тысяч.

Второе и третье место по популярности среди туристов достается Гродненской (более 99 тысяч посетителей на 455 агроусадеб) и Брестской областям (более 94 тысяч посетителей на 462 агроусадьбы). Витебская (более 63 тысяч посетителей на 732 агроусадьбы), Могилевская (около 59 тысяч посетителей на 245 агроусадеб) и Гомельская (около 51 тысячи на 206 агроусадеб) области – в замыкающих.

По словам Валерии Клицуновой, подобному росту есть логичное объяснение.

– Страна оказалась изолированной от международного туризма, белорусам ничего не оставалось, как поехать в усадьбы и заняться внутренним туризмом.

Могу даже ответить, почему люди выбирали усадьбы, а не санатории. Потому что во время пандемии COVID-19 не хочется оказаться среди скопления людей, особенно на отдыхе. В домике в деревне вы предоставлены самому себе и вас окружает только природа. По этой же причине усадьбы чаще выбирали для свадеб прошлым летом. Как результат – более полумиллиона туристов.

Правда, и хозяева не сидели сложа руки. Они придумывали театрализованные программы, проводили мастер-классы, организовывали детские лагеря, сплавы, велопоходы, хлеб пекут, натуральную косметику производят, травами занимаются, кулинарные классы проводят. Плюс всякого рода фестивали и праздники. Они тоже привлекали людей.

«Количество усадеб сократится на 10–15%»: прогноз для агротуризма на 2022-й год

Эксперт уверена, что 2022 год будет не самым лучшим для отрасли, в первую очередь из-за изменений в налоговом законодательстве.

– В 2021 году владельцы объектов агроэкотуризма уплачивали ежегодный налог в размере двух базовых величин (равнялся 58 рублям). С 2022 года введен ежемесячный сбор в размере 31 рубля. То есть за 12 месяцев надо будет заплатить 372 рубля.

Около 400 рублей для сельских жителей – это большие деньги, которые зарабатываются с трудом. Так как агроусадьбы – больше сезонный бизнес, они работают в полную силу пять месяцев в году. В остальное время там затишье.

Некоторые хозяева просто не могут соответствовать новой системе. Им придется закрыться. Мелкие усадьбы уже постепенно закрываются. Я думаю, за 2022 год количество усадеб сократится на 10-15%.

Также Валерия напомнила, что c марта 2022 года Беларусь отключена от систем бронирования Booking, с апреля – Airbnb.

– Многие усадьбы жили с налаженными системами бронирования, и, конечно, у них сейчас обвал. Относительно стабильной ситуация будет у тех усадеб, которые существовали за счет собственных сайтов и своей клиентуры или работали с туроператорами и турагентами.

Эксперт предрекает в этом году и снижение внутреннего туристического потока.

– Белорусы, которые раньше не отдыхали на родине, в период пандемии для себя впервые открыли сельский туризм. Да, они очень приятно удивились тому, как у нас все организовано. В этом году они тоже останутся отдыхать в стране. Но прошлогоднего успеха не будет.

Добивание налогом

В будущее отрасли в целом эксперт смотрит со скептицизмом – велика вероятность потерять еще больше объектов агроэкотуризма.

– С 2023 года владельцев агроэкотуризма, так же как ремесленников и самозанятых, переведут на налог на профессиональный доход. Сбор предусматривает отчисления в размере 10% или 20% от оборота.

Согласно закону, ставка 10% будет применяться при работе с физлицами и организациями-нерезидентами. Если сотрудничать с организациями-резидентами, указанная ставка будет применяться при сумме выручки до 60 тыс. рублей. При превышении – ставка удвоится.

– Даже 10% от оборота – это огромные деньги для агротуризма, я уже не говорю про 20%. Люди много вкладывают в каждое мероприятие, в приведение усадьбы в достойный вид, в постройки и пристройки. Я думаю, что в следующем году отрасль может потерять еще 40% усадеб.

Причина еще и в том, что по новым правилам всю отчетность нужно будет вести в электронном виде – через приложение «Налог на профессиональный доход».

Многие владельцы усадеб – пенсионеры, для которых гаджеты и компьютеры – проблема и стресс. К ним едут не ради компьютерной грамотности, а ради уникальных знаний и умений, ради грибов, ягод, песен, фольклора. Они живут белорусской культурой и нашими традициями.

Если те, кто не умеет работать на компьютере, отсеются, кто же останется? Пожалуй, только крупные комплексы, как в России. Не думаю, что это сыграет в плюс. Мне кажется, от этого пропадет уникальность белорусского агроэкотуризма.

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