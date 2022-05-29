В мае сотрудники Федерации профсоюзов Беларуси отслеживали цены на продукты в 212 магазинах, расположенных в 106 населенных пунктах страны. Итогами наблюдений поделился начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ Олег Кучинский.

По его словам, за последний месяц в Беларуси выросли цены на растительное масло. Здесь подорожание составило 7,2%, а черный байховый чай «рванул» в цене на 8,2%. Есть плохие новости для любителей фруктовых соков — продукт за последний месяц стал дороже на 6,6%. Подорожали в Беларуси «кондитерка» и сухофрукты — на 5,3 и 5,8% соответственно.

На прежнем уровне, по информации из ФПБ остались цены на куриное мясо, соль, сахар, яйца и макароны.

По овощам информация следующая: на 23,5% в последний месяц подешевела капуста, картошка упала в цене на 2,7%, морковка на 7,4%, а свекла на 9,7%. Огурцы стали дешевле больше, чем на треть — цена на них упала на 37,4%, помидоры потеряли в цене — 19,2% Зато серьезно подорожал лук — сразу на 33,5%.

Дешевеют в Беларуси и некоторые фрукты: яблоки — на 12,2%, меньше стали стоить апельсины с лимонами — падение цены на цитрусовые фиксируется в мае 2022-го в пределах 9,4%. Зато отмечается подорожание бананов — на 6%/

С «молочкой» ситуация такая. Подорожали сыры (плавленые на 4,9%, а твердые и полутвердые на 1%), творог – 4,2% (до 4% жирности – на 2,7%, свыше 4% жирности – 5,5%).

Ценник на молоко, кефир (с жирностью выше 2,5%), сметану и сливочное масло остались в Беларуси неизменными.

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