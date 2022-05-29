Обладателем “Золотой пальмовой ветви” 75-го Каннского кинофестиваля стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда “Треугольник печали”. Его лента посвящена миру моды. Картина получила высокие оценки рецензентов “за безоглядный юмор”.

Приз за лучшую мужскую роль в Каннах завоевал актер из Южной Кореи Сон Кан-хо. Он сыграл главную роль в южнокорейском фильме “Посредник” режиссера Хирокадзу Корээда.

Иранская актриса Захра Амир Эбрахими получила награду за лучшую женскую роль. Она снялась в ленте “Священный паук” иранского режиссера Али Аббаси, в которой у нее главная роль.

А Гран-при на фестивале удостоены бельгийский фильм “Близко” (реж. Лукас Донт) и американский – “Звезды в полдень” (реж. Клер Дени). Специальный приз жюри в Каннах разделили итальянский фильм “Восемь гор” (реж. Шарлотта Вандермерш) и польский – “Иа” (реж. Ежи Сколимовский).

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