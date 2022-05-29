Председателю Совета Республики Национального собрания, уроженке Полоцка Наталье Кочановой присвоили звание почетного гражданина Полоцкого района, передает БелТА.

Награда присвоена «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Полоцка, сохранение и приумножение национального культурного достояния, воспитание у молодежи патриотизма и любви к родине, укрепление духовных ценностей, активную общественную деятельность в Беларусском союзе женщин по повышению роли женщин в процессах управления государством».

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