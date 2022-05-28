Минобороны Украины не видит признаков подготовки Россией повторной атаки на Киев. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 28 мая.

“Действительно паника была посеяна очень серьезная среди киевлян. Весь вечер мне звонило по телефону ну очень много людей. Я была на связи всю ночь по этому вопросу и с главнокомандующим, а также с главой управления разведки. По состоянию на сегодняшний день такой информации у нас нет, которая бы свидетельствовала о возможном наступлении, – отметила она.

По словам Маляр, первоначально эта информация появилась в российских соцсетях, а уже потом к ее распространению приложили усилия украинские “неравнодушные граждане”.

Вместе с тем, она подчеркнула, что угроза Киеву и всей территории Украины сохраняется.

“Cамый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захватить столицу. Поэтому нужно осознавать, что страна находится в состоянии войны и такие риски есть постоянно”, – заявила замминистра обороны Украины.

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