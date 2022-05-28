Остатки украинских православных приходов, которые не признавали автокефалию и подчинялись Московскому патриархату, отреклись от Москвы и патриарха Кирилла.

Украинская православная церковь Московского патриархата утвердила решение о самостоятельности и независимости.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

“Собор Украинской Православной Церкви, состоявшийся 27 мая 2022 года в городе Киеве, рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины”, – говорится в сообщении

В частности, собор утвердил следующее:

осуждение войны в Украине;

просьба продолжать мирные переговоры между Украиной и Россией;

несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине;

условия для диалога с Православной церковью Украины, ранее объявившей автокефалию;

Дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ.

Напомним, что УПЦ, до последнего остававшаяся промосковской, осудила вторжение России в Украину в первые же дни войны, когда еще даже не было понятно, что Киев русским войскам захватить не удастся. Уже через несколько часов после начала вторжения предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился к Владимиру Путину с просьбой “немедленно прекратить братоубийственную войну”. Путин Онуфрия слушать не захотел. Как итог, спустя три месяца войны, одна из главных задач, поставленная перед ее началом, — защита русского православия — выполнена с точностью до наоборот. В Украине московская церковь потеряла даже то, что имела.

Решение УПЦ довольно скупо прокомментировал официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда.

“Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета, – написал он в своем телеграм-канале. – В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви”.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»