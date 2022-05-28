Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого 27 мая избрали новым главой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) вместо покойного Владимира Жириновского.

Сам Слуцкий отметил, что стратегия партии “будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики”.

Леониду Слуцкому 54 года. В 1990-х он работал советником мэра Москвы Юрия Лужкова. Замом Лужкова тогда был Владимир Ресин. СМИ неоднократно писали о близких отношениях Слуцкого и Ресина, которые даже породили слухи о том, что Слуцкий – его внебрачный сын.

Впервые Слуцкий избрался в Думу еще в 1999 году в составе “Блока Жириновского” и с тех пор работал во всех созывах нижней палаты парламента. С 2000 году Слуцкий был замруководителя российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Работать в ПАСЕ он продолжал до выхода России из Совета Европы в марте 2022 года.

После начала войны с Украиной Слуцкий входил в состав российской делегации на российско-украинских переговорах. Последняя встреча двух делегаций состоялась в Стамбуле в конце марта, после этого переговоры фактически не ведутся.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»