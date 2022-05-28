Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение. Пока не определена конкретная форма таких подразделений.

По словам генерала, в нынешней обстановке это покажет, что в случае нападения извне будет «адекватный ответ». 26 мая тему безопасности с Виктором Хрениным и другими генералами белорусской армии обсуждал в Минобороны Александр Лукашенко. По его словам, военное давление будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию, где дислоцированы войска стран НАТО.

ЧТО ТАКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ?

Как сообщает Officelife, в белорусском законодательстве понятие «народное ополчение» сейчас отсутствует. Вообще же, этот термин применяют к разным формированиям. Например, историки так называют милицию, которая могла созываться в древнегреческих полисах для защиты от внешней агрессии. Также народное ополчение есть в Китае. Это своеобразный резерв, который могут мобилизовать в случае войны для помощи регулярной армии.

Народное ополчение было и в СССР в годы Великой Отечественной войны. Туда вошли те, кто не подлежал первоочередной мобилизации в регулярную армию. В том числе в 1941 году такие отряды были созданы в БССР. Как правило, командный состав в них был из кадровых офицеров. Некоторые дивизии народного ополчения впоследствии стали стрелковыми дивизиями в составе армии и даже получили престижный статус «гвардейских». Через народное ополчение тогда прошли более миллиона человек.

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