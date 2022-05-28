Главный тренер “Немана” Игорь Ковалевич дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 960 рублей.

Такое решение принял КДК БФФ. Ковалевича наказали по статье “Иные нарушения”.

После матча высшей лиги со “Славией” (1:1) рулевой “Немана” раскритиковал работу арбитров.

“Сегодня судьи были в голубых майках. Не хочу назвать их голубыми, но вещи, которые они временами творили… У Адамовича гематома, ему чуть голову не отбили — нет фола. Это не есть хорошо. Надеюсь, там разберутся, хотя там разбираться-то особо некому… “, — сказал он.

Встречу обслуживала минская бригада арбитров во главе с Антоном Лашуком.

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