Об этом Дмитрий Гора рассказал на ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».

– Мошенники придумывают постоянно новые схемы, — рассказал Дмитрий Гора. – В последнее время, на протяжении уже пары месяцев, звонят, как правило пенсионерам, людям, которые наиболее подвержены эмоциональному влиянию, и сообщают: «Ваш близкий (внучка, дочка) попал в ДТП, срочно нужна помощь. Деньги на операцию, деньги на то, чтобы загладить вопрос с правоохранителями…» Придумывают различные предлоги. Пока человек на эмоциях, быстренько прилетает курьер и забирает деньги, якобы для передачи на помощь. Люди отдают свои деньги, и осознание того, что произошло, наступает позже. Они только потом перезванивают своим родственникам. Я это знаю не понаслышке, потому что такие звонки были и родственникам моей жены. Им позвонили и сообщили, что дочь попала в ДТП. Слава Богу, там была первая реакция позвонить быстренько мне и спросить, действительно ли ДТП. Слава Богу, что позвонили, и я сказал, что нету такого, такого не было».

Обратите внимание, что родственники Дмитрия Горы все-таки звонили не дочке, а высокопоставленному свояку, главе Следственного комитета. То есть они тоже пытались “уладить вопрос”.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»