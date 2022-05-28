В Печах от укусов собаки пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Подробности сообщает газета «Адзiнства» со ссылкой на жителя Печей Николая Владимировича. Мужчина рассказал, что 26 мая в районе 16 часов его супругу укусила собака.

Женщина возвращалась домой с автобуса по улице Подлесной. Это частный сектор. Рядом находятся гаражи. Возле дома 19 к ней сзади подбежала собака и укусила за голень. По словам звонившего, скорее всего, животное сорвалось и выбежало из вольера. При этом мужчина отмечает, что за забором дома собака была не одна, а несколько, так как слышал и он, и его соседи, что воют и рычат они постоянно.

— Собака начала «рвать» всех подряд. Всего покусала 6 человек. Моя супруга попала в число пострадавших. Вырваться удалось благодаря проезжавшим неравнодушным людям. Мужчины кое-как отбили от пса мою супругу и довезли ее домой. Она не дошла до своей калитки буквально метров 150. Мы сразу же поехали в больницу. Жену госпитализировали. Позже, как рассказали соседи, какая-то женщина с мальчиком лет 10-12 отвели собаку во двор. Но та снова выскочила, потому что остальные пострадавшие обратились за медицинской помощью позже. Мы их встретили в больнице. Скорее всего, это собака породы чау-чау, большая, лохматая. Мы подали заявление в милицию, — рассказал Николай Владимирович.

Действительно инцидент имел место, прокомментировали в Борисовском РУВД. Сотрудниками милиции проводится проверка.

В свою очередь, в ЦРБ также подтвердили, что к ним обратились 6 пострадавших от укусов собаки в Печах. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В милиции напоминают владельцам собак, что за нарушение правил содержания животных предусмотрена административная ответственность согласно ч. 2 ст. 16.30 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 БВ, или общественные работы, или административный арест.

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